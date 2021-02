ROMA-MILAN: la conferenza stampa di Pioli / News

Come di consueto oggi, giornata di vigilia di Roma-Milan, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Domani sera si giocherà il posticipo della 24^ giornata del campionato di Serie A. Tanti i temi affrontati da Pioli in conferenza, ma su tutti uno: la voglia di ripartire, la necessità di tornare ad alti livelli. Il tutto ricordando quanto possa decidere questa sfida, visto che si tratta di uno scontro diretto. Il Milan è secondo in classifica, mentre la Roma è quarta. Nella video news un riassunto, con le dichiarazioni principali di Pioli in conferenza.

