ROMA-MILAN: il gol su calcio di rigore di Kessie / News

In Roma-Milan, 24^ giornata del campionato di Serie A, è arrivato un altro calcio di rigore per i rossoneri, il quindicesimo del campionato. Ancora una volta nessun dubbio: fallo netto su Davide Calabria, che subisce un pestone da parte di un difensore giallorosso. Dal dischetto si presenta Franck Kessie che, come al solito, non sbaglia e mette dentro il gol del vantaggio del Milan. Poi la partita si chiuderà sul punteggio di 2-1 per i rossoneri. Nella video news rivediamo il gol messo a segno dall’ivoriano rossonero.

