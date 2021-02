Si è da poco conclusa Roma-Milan, 24^ giornata del campionato di Serie A. Una vittoria convincente per il Milan, che si è imposto per 1-2. I rossoneri hanno vinto e convinto, come non succedeva davvero da tanto tempo. Nella video news la reazione di Tiziano Crudeli, giornalista tifoso rossonero, pubblicata sui social dall’account Crozzopizzo.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>