ROMA-MILAN: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

Una grande occasione per tornare a sorridere, Roma-Milan: sarà la 24^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano da due sconfitte consecutive in campionato e zero gol segnati nelle ultime giornate. C’è da migliorare assolutamente il gioco e soprattutto non è più il momento di fallire appuntamenti di questo tipo. Se questa squadra è davvero cresciuta nel corso dei mesi scorsi lo deve dimostrare adesso. Sono moltissime le statistiche e le curiosità su questa partita, eccone 10, snocciolate in questa video news di soli 90 secondi.

