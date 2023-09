Roma-Milan 1-2, social in delirio per la prodezza di Leao | VIDEO

Rafael Leao ha segnato il secondo gol in Roma-Milan con un pregevole gesto acrobatico. Tifosi impazziti di gioia sui social: meme e commenti

Nell'anticipo della 3^ giornata della Serie A 2023-2024, il Milan di Stefano Pioli ha vinto per 1-2 in casa della Roma di José Mourinho. In gol Olivier Giroud, Rafael Leao (con un gran gesto tecnico su cross di Davide Calabria) e Leonardo Spinazzola nel recupero. Guarda il video con le reazioni social più divertenti, tra meme e commenti, dei tifosi rossoneri alla rete del portoghese!