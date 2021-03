Roma-Milan 1-2: Ibrahimovic, chance gettata al vento!

Zlatan Ibrahimovic non ha segnato in occasione di Roma-Milan 1-2, ieri sera allo stadio ‘Olimpico‘. L’attaccante svedese, in apertura di match, avrebbe però potuto segnare con il tacco davanti a Pau López. O, perché no, fornire la palla al libero ed accorrente Hakan Çalhanoğlu. Occasione sprecata da Ibra, che rivediamo in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.