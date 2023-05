Roma-Inter 0-2: “Nerazzurri al derby con il vento in poppa” | VIDEO

L'Inter di Simone Inzaghi ha vinto in casa della Roma di José Mourinho con un gol per tempo di Federico Dimarco e Romelu Lukaku. Il video

Ieri pomeriggio, allo stadio 'Olimpico', si è disputata Roma-Inter, partita della 34^ giornata della Serie A 2022-2023. Hanno vinto gli ospiti, 0-2, con un gol per tempo: ha sbloccato il match Federico Dimarco, lo ha chiuso Romelu Lukaku. La squadra di Simone Inzaghi, dunque, arriva al doppio appuntamento di Champions League contro il Milan con il vento in poppa. Il punto in questo commento di Filippo Conticello nel video per la redazione di 'GazzettaTV'