Poca ‘Joya’: tutti gli infortuni di Dybala con la Roma | VIDEO

Arrivato a Roma nell'estate 2022, l'attaccante argentino Paulo Dybala ha già collezionato molteplici infortuni. Li rivediamo tutti nel video

La Roma ha perso, nuovamente, l'attaccante argentino Paulo Dybala. Stavolta, per via di un problema al ginocchio sinistro. È il secondo problema accusato questa stagione dalla 'Joya' dopo i tanti stop dello scorso anno, alla sua prima annata in maglia giallorossa. Vediamo insieme, dunque, tutti gli infortuni fin qui occorsi a Dybala nella Capitale nel video della redazione di 'GazzettaTV'