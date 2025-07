Roma, Gasperini promuove Ferguson. Poi: “Mercato? Mancano rinforzi” | VIDEO

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, soddisfatto per l'impatto di Evan Ferguson in giallorosso. Meno per il mercato che procede piano

Dopo la vittoria in amichevole contro il Kaiserslautern, arrivata grazie alla rete del nuovo acquisto Evan Ferguson, Gian Piero Gasperini - nuovo allenatore della Roma - è tornato a parlare di mercato, senza nascondere un certo malcontento: "Non dobbiamo essere ipocriti. Quanti rinforzi mancano? Io faccio la conta da maggio, spero che riusciremo a realizzare quello che abbiamo in testa". Non sono mancate però parole di elogio per l'attaccante irlandese appena arrivato dal Brighton. Guarda il video con le sue dichiarazioni