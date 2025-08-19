PIANETAMILAN i nostri video Roma, Gasperini: “Il mercato è una bestialità”. Su Manu Koné … | VIDEO
CALCIOMERCATO ROMA
Roma, Gasperini: “Il mercato è una bestialità”. Su Manu Koné … | VIDEO
Dopo l'amichevole Roma-Neom 2-2, l'allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, ha parlato di mercato. Ecco le sue dichiarazioni
Dopo l'amichevole Roma-Neom 2-2, l'allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, ha parlato di mercato. Ecco le sue dichiarazioni su Manu Koné, corteggiato dall'Inter e sui possibili rinforzi per i capitolini in questo video