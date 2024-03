Roma, che debutto per De Rossi! Meglio degli altri eroi del 2006 | VIDEO

Daniele De Rossi, subentrato a José Mourinho sulla panchina della Roma, ha conquistato sei vittorie nelle prime sette partite in giallorosso

Con sei vittorie e una sconfitta nelle prime sette partite di Serie A, Daniele De Rossi è secondo solo a Rudi Garcia per partenza sulla panchina della Roma. E, rispetto ai suoi ex compagni Campioni del Mondo nel 2006, non sembra aver patito l'impatto con un massimo campionato. Ecco come erano andati gli altri in questo video di 'GazzettaTV'