Roberto Baggio compie 53 anni: tanti auguri Divin Codino! (VIDEO)

VIDEO MILAN – Oggi Roberto Baggio, nato a Caldogno (VI), il 18 febbraio 1967, compie 53 anni. Il ‘Divin Codino‘, uno dei calciatori italiani più forti di sempre, ha indossato, nella sua lunga carriera, la maglia del Milan per due stagioni, dal 1995 al 1997, segnando 19 gol in 67 partite totali e vincendo uno Scudetto, nel 1996, con Fabio Capello allenatore.

Il club di Via Aldo Rossi ha augurato sui social a Roberto Baggio, che ha indossato anche le maglie di L.R. Vicenza, Fiorentina, Juventus, Bologna, Inter e Brescia, un felice compleanno. Con la Nazionale italiana, 27 gol in 56 gare per Roberto Baggio: nel suo palmarès figurano il 3° posto conquistato ai Mondiali di Italia 90 ed il 2° posto ai Mondiali di USA 94.

