VIDEO MILAN – Gianni Rivera, 76 anni, ex stella del Milan negli anni Sessanta e Settanta, è diventato un allenatore professionista ed è in cerca di una panchina. Rivera, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, oltre ad illustrare le sue idee di un calcio molto offensivo, ha parlato anche del momento dei rossoneri e di Zlatan Ibrahimovic.

