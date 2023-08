“Ritratto di famiglia”, il pazzo spot di Juventus e Adidas | VIDEO

Juventus e Adidas hanno girato "Ritratto di famiglia", uno spot per introdurre la stagione 2023-2024. Nel video succede davvero di tutto

Juventus e Adidas, in occasione dell'inizio della stagione 2023-2024, presentano "Ritratto di Famiglia", uno spot molto divertente a cui hanno partecipato tanti protagonisti del mondo bianconero, come ad esempio Danilo, ma anche grandi ex del passato come Alessandro Del Piero e Claudio Marchisio. Vediamo insieme il video!