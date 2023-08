Ritiro Buffon, tutte le reazioni celebri dal mondo dei social | VIDEO

Gianluigi Buffon ha annunciato ieri il suo ritiro dal calcio. Ecco come il mondo del calcio e non solo ha commentato la news sui social

Gianluigi Buffon, classe 1978, ha annunciato nella giornata di ieri il suo ritiro dal calcio giocato. Ha legato la sua carriera ai colori di Parma, Juventus, PSG e Nazionale Italiana. Ecco, dunque, come il mondo del calcio e non solo ha commentato la news sui social: le reazioni celebri degli ex compagni e non soltanto in questo video della redazione di 'GazzettaTV'