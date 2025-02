Rissa dopo Flamengo-Botafogo: un giocatore ci rimette un dente | VIDEO

Rissa furibonda dopo l'ultimo Flamengo-Botafogo del Torneo Carioca: alla fine il giocatore Alex Barbosa ha perso un dente nella colluttazione

La tensione in campo era altissima ed è sfociata in una rissa furibonda. Durante l'ultim sfida tra Flamengo e Botafogo, valida per il Torneo Carioca, si sono accesi gli animi che hanno coinvolto i giocatori e le panchine di entrambe le squadre. A rimetterci un dente Alex Barbosa. (X/@geglobo)