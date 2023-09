Richards: “Chiamai Montella testa di ca**o grazie a Balotelli” | VIDEO

Micah Richards, ex difensore della Fiorentina, ha raccontato un aneddoto divertente che riguarda Vincenzo Montella e Mario Balotelli

Micah Richards, ex difensore del Manchester City, ha giocato brevemente nella Fiorentina di Vincenzo Montella, qualche anno fa. Ieri, durante la trasmissione 'The Rest is Football', ha raccontato a Gary Lineker ed Alan Shearer il suo primo, divertente impatto con l'allenatore italiano. Reso quasi imbarazzante per via di un consiglio chiesto all'amico Mario Balotelli, con cui aveva giocato nei 'Citizens' ... Ecco il video!