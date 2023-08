Retegui e le novità in mediana: la probabile formazione del Genoa | VIDEO

A pochi giorni dall'inizio del nuovo campionato di Serie A, ecco quale potrebbe essere la formazione dei Genoa di Alberto Gilardino

Il Genoa di Gilardino si prepara a tornare in Serie A. I rossoblù potrebbero giocare con un 3-5-2. In porta Martinez. Difesa a tre con Bani, Vogliaccio e Dragusin. Mettu e Martin sulla fasce. Strootman, Badely e Thorsby in mediana. Retegui e Gudmundosson in avanti. Messias ai box per l'infortunio. Queste le ultime dei colleghi di Gazzetta TV