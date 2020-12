Recoba: “Ibrahimovic? Quando giocavo con lui gli altri tremavano” | VIDEO

Recoba racconta Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE VIDEO NEWS – La 'Bobo Tv', dopo il lockdown, è diventato un vero e proprio appuntamento fisso per gli appassionati di calcio. Da Instagram, il dibattito si è spostato sulla piattaforma 'Twitch' e continua ad avere migliaia di seguaci. In questa occasione gli inventori Christian Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani hanno invitato Alvaro Recoba, ex giocatore dell'Inter. L'uruguaiano ha parlato, tra le altre cose, delle qualità di Zlatan Ibrahimovic, ricordando degli episodi ai tempi in cui erano compagni di squadra. Ecco il video.