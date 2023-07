Real Madrid-Milan 3-2: commentatore sviene in diretta prima della gara | Video

Prima di Real Madrid-Milan un commentatore a bordo campo è svenuto in diretta, creando attimi di paura. Per fortuna, poi, tutto bene.

Paura per Shaka Hislop, ex portiere di Trinidad e Tobago, adesso commentatore di Espn, durante il prepartita di Real Madrid-Milan, amichevole disputata a Pasadena stanotte: ha perso conoscenza in diretta. Il co-conduttore Dan Thomas lo ha subito soccorso e, dopo un'interruzione pubblicitaria, ha rassicurato i telespettatori, spiegando che Hislop si era ripreso. Guarda il video.