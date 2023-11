Real Madrid, l’esultanza di Bellingham è già diventata un meme | VIDEO

La caratteristica esultanza a braccia aperte di Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, è già diventata un meme sui social. Il video

Il centrocampista inglese Jude Bellingham ha iniziato in modo straordinario la sua avventura con il Real Madrid, con 13 gol in altrettante partite tra Liga e Champions League. La sua esultanza con le braccia aperte è diventata un meme sui social. Ecco, dunque, in questo video alcuni esempi che circolano in rete