Real Madrid, per Brahim Díaz un super gol in allenamento | VIDEO

Brahim Díaz, attaccante del Real Madrid negli ultimi tre anni in prestito al Milan, è tornato alla casa madre con tutta la voglia di diventare importante per Carlo Ancelotti così come lo è stato per Stefano Pioli. Il fantasista andaluso, classe 1999, è andato a segno così in uno degli ultimi allenamenti con i 'Blancos': guarda il video diffuso dal Real sui social