Real Madrid, Brahim Díaz: “Al Milan sono migliorato molto” | VIDEO

Brahim Díaz è tornato al Real Madrid dopo tre anni di prestito al Milan. Ieri è stato presentato ufficialmente dai 'Blancos': le sue parole

Dopo tre anni in prestito al Milan, da qualche giorno Brahim Díaz è tornato, ufficialmente, ad essere un giocatore del Real Madrid. Ha preso il posto in rosa di Marco Asensio, che ha lasciato la 'Casa Blanca' a parametro zero. Ieri Brahim è stato presentato, ufficialmente, come nuovo attaccante della formazione di Carlo Ancelotti. Per l'occasione, in conferenza stampa, ha benedetto la sua esperienza rossonera e lanciato i suoi proclami per il futuro. Ecco il video