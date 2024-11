Real Madrid, aneddoto incredibile sul talento turco Arda Güler | VIDEO

Ascoltate, in questo video, l'incredibile aneddoto su Arda Güler, classe 2005, attaccante turco che trova poco spazio nel Real Madrid

Come ogni anno 'La Gazzetta dello Sport' ha messo in fila gli 80 calciatori Under 20 più forti del mondo: gli autori della classifica, i giornalisti Luca Bianchin e Giulio Di Feo, in questo video parlano del turco del Real Madrid, Arda Güler, secondo classificato. C'è un aneddoto incredibile che lo riguarda