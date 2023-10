Carlo Ancelotti, manager del Real Madrid, insignito ieri della Laurea magistrale ad honorem all'Università di Parma. Le sue dichiarazioni

Carlo Ancelotti, ex calciatore (1987-1992) ed allenatore (2001-2009) del Milan, oggi manager del Real Madrid, è stato insignito ieri della Laurea magistrale ad honorem in Scienze e Tecniche delle Attività motorie presso l'Università di Parma. Le sue dichiarazioni in questo video