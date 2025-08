Real Madrid, altri 7 come Nico Paz: anche Álex Jiménez del Milan | VIDEO

Il Real Madrid è solito vendere i suoi talenti mantenendone, però, con la 'clausola di riacquisto', il controllo. Come con Nico Paz e altri

Il trequartista del Como, Nico Paz, è solo uno dei tantissimi giovani che il Real Madrid ha formato e poi venduto in giro per l'Europa, riservandosi la possibilità di riacquistarne il cartellino in caso di exploit. In passato, seguendo questo modus operandi, sono esplosi Dani Carvajal, Álvaro Morata e tanti altri. Il futuro potrebbe essere di Nico Paz, ma non solo ...