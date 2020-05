VIDEO MILAN – Julian Nagelsmann, classe 1987, tecnico del RB Lipsia accostato in queste ore al Milan, ha parlato in conferenza stampa della ripresa della Bundesliga dopo l’emergenza coronavirus anche in Germania. Questo il video delle parole di Nagelsmann alla vigilia della sfida che i ‘Tori Rossi‘ sosterranno domani pomeriggio, tra le mura amiche della ‘Red Bull Arena‘, alle ore 15:30 contro il Friburgo del santone Christian Streich.

