Ravelli: “Champions League, Inter in semifinale: le chiavi del successo” | VIDEO

Arianna Ravelli, per 'La Gazzetta dello Sport', commenta l'approdo dell'Inter di Simone Inzaghi alle semifinali della Champions League

La giornalista sportiva Arianna Ravelli, per 'La Gazzetta dello Sport', commenta l'approdo dell'Inter di Simone Inzaghi alle semifinali della Champions League 2024-2025 dopo aver eliminato (vittoria 1-2 all'andata in Germania, pareggio ieri per 2-2 nel ritorno di 'San Siro') il quotato Bayern Monaco nei quarti. Ecco la sua opinione in questo video