VIDEO MILAN – Parlare dopo essere uscito indenne da San Siro e dopo averlo annullato per mezz’ora o poco più è certamente meno complicato. Claudio Ranieri nel post gara di Milan-Sampdoria ha fatto i complimenti ai rossoneri per l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic, campione svedese tornato in Serie A al Milan dopo otto anni. Le sue parole nel video.

