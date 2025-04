Ranieri al giornalista: “Scommetteresti sulla Roma in Champions?” | VIDEO

Claudio Ranieri, alla vigilia di Roma-Verona dell'Olimpico, scettico sulle chance di qualificazione dei giallorossi in Champions League

Claudio Ranieri, allenatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra Roma e Verona. Per l'occasione, parlando dell'andamento dei capitolini in Serie A, ha sfidato un giornalista: "Scommetteresti un euro sulla Roma in Champions League?". Guarda il video con le dichiarazioni di uno scettico Ranieri