Rafael Leao, le migliori giocate con il Milan: gol e skills | Video

NEWS MILAN – Rafael Leao è arrivato nell’estate 2019 al Milan, e alla sua prima stagione rossonera i numeri sono i seguenti: 22 presenze (21 in Serie A), 2 gol e 2 assist. Numeri tutt’altro che positivi, ma con qualche attenuante. Anzitutto la continuità, che non ha avuto. Poi il cambio di allenatore non lo ha facilitato. Ecco le sue migliori giocate (video in alto) selezionate dal Milan.

