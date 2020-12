Rafael Leao dal barbiere: ecco il risultato alla fine della seduta (Video)

Rafael Leao dal barbiere, il video

ULTIME NOTIZIE VIDEO – Dopo l’infortunio rimediato con il Portogallo Under 21, Rafael Leao è finalmente tornato a disposizione di Stefano Pioli. Questa sera, in occasione di Genoa-Milan, l’allenatore rossonero punterà sugli strappi di un giocatore a tratti devastante. Ma come si sta preparando il classe 1999 al match? Curando il suo look. Leao è stato immortalato dal suo barbiere di fiducia alla fine della seduta. Come giudicate il suo taglio? Enzo Raiola a Casa Milan per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma e non solo: le ultime >>>