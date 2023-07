Furlani, Moncada e Pioli ‘architetto’: rivoluzione al Milan | VIDEO

Ieri il Milan si è radunato per l'avvio della stagione 2023-2024. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Stefano Pioli i volti della rivoluzione

È iniziata ieri, con il raduno dei rossoneri a Milanello, la stagione 2023-2024 del Milan. Per il Diavolo, dopo l'addio al calcio di Zlatan Ibrahimović, il licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara e la cessione di Sandro Tonali, è sembrato quasi essere un nuovo inizio. La rivoluzione porta il nome di Giorgio Furlani (CEO del club di Via Aldo Rossi), Geoffrey Moncada e di Stefano Pioli, che più che tecnico sarà architetto della nuova squadra. Il punto di Marco Pasotto ('La Gazzetta dello Sport') in questo video