Raduno Milan, Furlani ai tifosi rossoneri: “Non è l’anno zero” | VIDEO

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, era presente ieri a Milanello in occasione del raduno dei rossoneri di Stefano Pioli in vista della stagione 2023-2024. Per l'occasione, verso la fine della giornata, il CEO del club di Via Aldo Rossi ha lanciato un messaggio ai tifosi del Diavolo in visione ed all'ascolto. Ecco, dunque, il discorso di Furlani (poche parole, ma concetti chiari) in questo video