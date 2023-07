Raduno e amichevoli di lusso: le date dell’estate del Milan | VIDEO

Il Milan di Stefano Pioli si ritroverà a Milanello per il raduno lunedì 10 luglio. Poi inizieranno le amichevoli internazionali. Il programma

Manca ormai meno di una settimana al via ufficiale della stagione 2023-2024 del Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera si ritroverà a Milanello lunedì 10 luglio per il raduno, per poi disputare tre amichevoli di lusso negli Stati Uniti d'America a fine mese. Guarda il video di 'GazzettaTV' con le date e gli impegni dell'estate del Diavolo