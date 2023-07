Raduno e amichevoli di lusso: le date dell’estate dell’Inter | VIDEO

L'Inter di Simone Inzaghi si ritroverà ad Appiano Gentile per il raduno giovedì 13 luglio. Poi le amichevoli internazionali. Il programma

Manca ormai meno di una settimana al via ufficiale della stagione 2023-2024 dell'Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra si ritroverà ad Appiano Gentile giovedì 13 luglio per il raduno, per poi disputare una tournée in Giappone. Prevista anche, tra le amichevoli, una partita contro l'Al-Nassr di Marcelo Brozović. Guarda il video di 'GazzettaTV' con le date e gli impegni dell'estate della seconda squadra di Milano