Rabiot, dalla rissa in spogliatoio al calciomercato: ora dove andrà? | VIDEO

Adrien Rabiot è fuori rosa all'Olympique Marsiglia e cerca una sistemazione in questo calciomercato estivo: Milan interessato, ma ...

Dalle parti del Vélodrome si respira un'aria di tensione. Il pesante scontro che ha visto protagonisti Adrien Rabiot e Jonathan Rowe dopo la sconfitta dell'Olympiqye Marsiglia contro il Rennes ha scosso l'ambiente, con i due giocatori messi fuori rosa dalla società. Se l'esterno inglese ha già firmato con il Bologna di Vincenzo Italiano, il centrocampista francese è ancora in cerca di una sistemazione in questa fase finale del calciomercato estivo. Come spesso è accaduto nella sua carriera, mamma Veronique potrebbe giocare un ruolo fondamentale, anche se Roberto De Zerbi in conferenza stampa ha avuto qualcosa da dire a riguardo. E ora dove finirà Rabiot? Il video