MILAN NEWS – Paolo Maldini, classe 1969, attuale direttore tecnico del Milan ed ex calciatore rossonero (ben 902 presenze all’attivo) ha segnato 33 gol in 25 stagioni disputate con la maglia rossonera. In un solo caso, però, Maldini ha siglato una doppietta: vi ricordate quando accadde e contro chi? Guardate il video della redazione di ‘GazzettaTV‘ e provate a rispondere al quiz …

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓