Quando la Serie A vinceva tre coppe europee su tre: il precedente | VIDEO

Nel 1990 dominio della Serie A in Europa. Il Milan vinse la Coppa dei Campioni, la Juventus la Coppa UEFA e la Sampdoria la Coppa delle Coppe

Al termine della stagione 1989-1990 le squadre della nostra Serie A vinsero tutte le coppe europee in palio. Il Milan vinse la Coppa dei Campioni battendo 1-0 il Benfica a Vienna. La Juventus vinse la Coppa UEFA battendo la Fiorentina in una doppia finale (3-1 e 0-0). La Sampdoria, infine, vinse la Coppa delle Coppe superando 2-0 l'Anderlecht a Göteborg. E in altre tre occasioni la Serie A si fermò a due con una finale persa. In questa stagione Inter, Milan, Juventus, Roma e Fiorentina possono riscrivere la storia