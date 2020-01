VIDEO – Quando Bryant diceva: “Nel mio spogliatoio maglia e sciarpa del Milan”

VIDEO MILAN – Kobe Bryant, leggenda del basket americano, è deceduto ieri all’età di 41 anni in un incidente in elicottero nel quale ha perso la vita anche la figlia 13enne. Nel 2013 Bryant si recò in visita a Milanello: era sempre stato un tifoso del Milan, ammiratore di Paolo Maldini, Frank Rijkaard e Ruud Gullit. Rivediamo e riascoltiamo quell’intervista, all’epoca andata in onda su ‘Milan Channel‘ (oggi ‘Milan TV‘), nel video pubblicato dal club rossonero sui propri canali social ufficiali.

