“Puoi scattare una foto?”: incredibile, nessuno riconosce Yamal | VIDEO

Avere davanti uno dei giocatori più forti e in 'hype' del momento, Lamine Yamal del Barcellona, e non riconoscerlo. Ecco che è successo

Incontri uno dei giocatori più famosi al mondo e gli chiedi di scattare una foto mentre sei con le tue amiche. E' la richiesta fatta da una ragazza a Lamine Yamal. La giovane non riconoscendolo gli chiede anche: "Come ti chiami?". E il fuoriclasse del Barcellona risponde: "Ryan". (Instagram/@theunderdogs.agency)