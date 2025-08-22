PUMA Orbita Serie A, ecco il pallone per la stagione 2025-2026 | VIDEO

PUMA Orbita Serie A sarà il pallone che utilizzeranno le squadre della massima serie nella stagione 2025-2026. Il video promozionale

PUMA e Lega Serie A presentano il nuovo pallone da gioco ufficiale della Serie A EniLive, Coppa Italia Frecciarossa, EA SPORTS FC Supercup e competizioni Primavera 1, unendo innovazione tecnica e una profonda ispirazione artistica. Il design nasce da una precisa filosofia: ‘design with intention’ – ogni colore e dettaglio grafico è stato scelto per celebrare il design italiano. Lega Serie A è la Lega dell’intelligenza tattica, della disciplina e della potenza controllata. Il pallone è dominato con maestria dai campioni in campo. Ma non si tratta solo di controllo, ma di connessione. Il giocatore non comanda il pallone: il pallone guida, il giocatore risponde. Il calciatore non gioca semplicemente, dirige un’orchestra. Il pallone diventa così un’estensione perfetta dell’atleta sul campo. Forza e precisione. Il nuovo PUMA Orbita Serie A vuole rendere omaggio al design italiano e s’ispira ai principi dell’architettura italiana contemporanea, in particolare alla visione dell’architetto italiano Renzo Piano dove forma e funzione si fondono armonicamente per adattarsi perfettamente all’ambiente. Il pallone non è solo uno strumento tecnico, ma una parte integrante del gioco e dello spazio in cui vive. Realizzato con i più alti standard tecnologici, il pallone garantisce precisione nei passaggi, traiettorie stabili e un controllo ottimale. Ogni dettaglio è pensato per migliorare le prestazioni dei calciatori e offrire agli spettatori un’esperienza visiva coinvolgente. Il design non è solo decorativo, ma parte integrante della performance. Il pallone PUMA Orbita Serie A FIFA Quality Pro utilizza una tecnologia all`avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l'aerodinamica e rende la palla più resistente all'abrasione e all'usura, aumentandone la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione daria e un rimbalzo ottimali.