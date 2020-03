PSG, Neymar fugge in Brasile e non rinnova | News Calciomercato

NEWS CALCIOMERCATO – Curiosità extra Milan in arrivo dalla Francia: dopo l’attaccante del Real Madrid Luka Jovic, scappato in Serbia, anche Neymar Junior ha deciso di tornare in patria. O Ney è volato in Brasile, nella sua villa a Mangaratiba, dove trascorrerà il periodo di isolamento per l’emergenza Coronavirus. Una scelta che potrebbe mettere in difficoltà il PSG nel caso in cui la Ligue1 decida di ripartire e l’epidemia si propaghi anche in Sudamerica, bloccando il ritorno del giocatore in Europa. Stessa situazione per Cavani e Thiago Silva: il club parigino – dovesse tornare a giocare – potrebbe quindi non avere a disposizione tre dei suoi migliori giocatori. Un problema che si va a sommare con la mancata risposta di Neymar alla proposta di rinnovo del PSG (avanzata secondo Le10Sport tra Ottobre e Novembre): il brasiliano non ha ancora deciso il suo futuro e la fuga verso il Brasile allunga i tempi della decisione. Una scelta che sta indispettendo molto i francesi. QUI LE ALTRE NEWS DI CALCIOMERCATO. CLICCA QUI>>>