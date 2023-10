PSG-Milan, Giroud: “Per me una partita speciale” | VIDEO

Le parole in conferenza stampa del calciatore francese del Milan Olivier giroud, sulla partita contro il PSG

Le parole in conferenza stampa del calciatore francese del Milan Olivier giroud, sulla partita contro il PSG. Ecco il video dai colleghi di Gazzetta TV: "Una sensazione speciale tornare in Francia. L'ultima volta che ho giocato qua mi sono fatto male, quindi non è un buon auspicio. Ma sono molto felice di essere tornato a Parigi e di giocare con il Milan. Sempre un piacere venire qua".