Mbappé, gol e highlights con il PSG nella stagione 2022-2023 | VIDEO

Kylian Mbappé potrebbe lasciare il PSG in questa sessione estiva di calciomercato. Rivediamo quanto ha fatto nel corso dell'ultima stagione

Il contratto di Kylian Mbappé con il PSG scadrà il 30 giugno 2024 e il giocatore ha già fatto sapere di non volerlo rinnovare. La società, dunque, l'ha messo in vendita: è già arrivata un'offerta 'monstre' dall'Al-Hilal, ma l'attaccante, classe 1998, come noto vuole andare soltanto al Real Madrid. In attesa di capire come finirà questa vicenda di calciomercato, ecco gol e highlights di Mbappé con il PSG nel corso dell'ultima stagione in questo video