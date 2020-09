Psg-Marsiglia 0-1, che rissa! Cinque espulsi compreso Neymar… | VIDEO

VIDEO – Due partite, altrettante sconfitte per il Psg in Ligue 1. Un inizio shock per la squadra di Thomas Tuchel, che nell’ultima partita contro il Marsiglia ha dato il peggio di sé non solo in campo. Nel finale, dopo uno scontro tra Leandro Paredes e il ‘Pipa’ Benedetto si è scatenata una maxi-rissa che ha visto ben 5 espulsi. Coinvolto in tutto questo anche il fuoriclasse Neymar, che non le ha mandate a dire all’arbitro dopo la decisione di punirlo con il rosso diretto…

