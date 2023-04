PSG-Lens 3-1, gol e highlights: tacco di Mbappé, rete di Messi | VIDEO

Nella 31^ giornata della Ligue 1 il PSG vince lo scontro diretto per il titolo contro il Lens per 3-1. Magie di Kylian Mbappé e Lionel Messi

Il PSG di Christophe Galtier supera per 3-1 al 'Parco dei Principi' il Lens di Franck Haise nella partita della 31^ giornata della Ligue 1. Primato rinsaldato: i parigini si portano, così, a +9 in classifica proprio sui 'sangue e oro'. Il terzo gol del PSG è un vero e proprio capolavoro firmato dal duo Kylian Mbappé-Lionel Messi. Al 40' tacco del primo e rete del secondo che rivediamo in questo video con gol e highlights da 'Sky Sport'