PSG-Inter Miami, Donnarumma e Messi si salutano da vecchi amici | VIDEO

Al termine della sfida del Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America tra PSG e Inter Miami, terminata 4-0 per i francesi, Lionel Messi è stato salutato con affetto dai suoi ex compagni: il primo ad andare incontro alla Pulce è stato il portiere italiano Gianluigi Donnarumma, che ha scherzato a lungo con il fuoriclasse argentino. Guarda il video