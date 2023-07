Donnarumma su ‘Instagram’ dopo la rapina: “Giorni difficili” | VIDEO

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan ed oggi al PSG, è stato rapinato in casa nei giorni scorsi con la compagna. Il suo video

Gianluigi Donnarumma, classe 1999, ex portiere del Milan ed oggi al PSG, è stato rapinato in casa nei giorni scorsi con la compagna Alessia. I ladri, dopo aver legato e imbavagliato il giocatore, si sono fatti consegnare dalla ragazza un bottino del valore di 500mila euro. Ore, dunque, di shock e terrore per Donnarumma. Il quale, in queste ore, ha pubblicato un video su 'Instagram' per spiegare l'accaduto e parlare delle sue condizioni emotive