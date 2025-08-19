PSG, Chevalier meglio di Donnarumma? Confronto tra i portieri | VIDEO

Il PSG ha scaricato Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto nel 2026, acquistando il nuovo titolare, Lucas Chevalier. Il video sui due

Il futuro di Gianluigi Donnarumma sarà lontano da Parigi. A confermarlo è stato l'allenatore del PSG, Luis Enrique, in conferenza stampa: "Gigio è un portiere fantastico ma io cerco un altro tipo di estremo difensore, con caratteristiche diverse". E infatti i campioni d'Europa in carica hanno acquistato dal Lille Lucas Chevalier. Ma il francese è meglio o peggio di Donnarumma? Scopriamolo in questo video di 'GazzettaTV'