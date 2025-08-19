PIANETAMILAN i nostri video PSG, Chevalier meglio di Donnarumma? Confronto tra i portieri | VIDEO
PSG, Chevalier meglio di Donnarumma? Confronto tra i portieri | VIDEO
Il PSG ha scaricato Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto nel 2026, acquistando il nuovo titolare, Lucas Chevalier. Il video sui due
Il futuro di Gianluigi Donnarumma sarà lontano da Parigi. A confermarlo è stato l'allenatore del PSG, Luis Enrique, in conferenza stampa: "Gigio è un portiere fantastico ma io cerco un altro tipo di estremo difensore, con caratteristiche diverse". E infatti i campioni d'Europa in carica hanno acquistato dal Lille Lucas Chevalier. Ma il francese è meglio o peggio di Donnarumma? Scopriamolo in questo video di 'GazzettaTV'